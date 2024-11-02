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На Закарпатье мужчина не пошел на ВВК и оказался в суде

2 ноября 2024 07:21
Виктория Козырь - редактор
В Закарпатье судили мужчину за неявку на ВЛК — какой приговор
Медицинское освидетельствование. Фото иллюстративное: Судебно-юридическая газета
Виктория Козырь - редактор

В Закарпатье судили военнообязанного мужчину, который проигнорировал повестку в территориальный центр комплектования и требование пройти военно-врачебную комиссию. Судьи избрали ему меру наказания.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Как говорится в материалах дела, мужчину судил Мукачевский городской районный суд. В приговоре говорится, что в апреле военнообязанный мужчина получил предупреждение от начальника местного территориального центра комплектования о необходимости выполнить требования законодательства о военном учете.

Мужчина получил вызов в ТЦК и обязательно прошел военно-врачебную комиссию, но проигнорировал требование и не ушел никуда.

Таким образом, против мужчины возбудили уголовное дело по факту уклонения от военного учета, но прокурор ходатайствовал рассмотреть дело в упрощенном производстве. Также к обвинительному акту добавили заявление, в котором говорилось, что обвиняемый признает вину.

Судья признала мужчину виновным в уголовном правонарушении и назначила штраф в размере 5100 гривен.

Напомним, во Львове в суде избрали наказание для мужчины, который трижды самовольно покинул часть. А в Тернопольской области судили мужчину, который скрывался от мобилизации с начала полномасштабного вторжения.

суд уклонисты Закарпатье мобилизация ВВК

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