Злочинці в хитрий спосіб переправляли ухилянтів за кордон до Угорщини

Затримані зловмисники, що відправляли ухилянтів за кордон. Фото: Нацполіція

На Закарпатті співробітники відділу міграційної поліції у співпраці з ДПСУ ліквідували нову схему переправлення ухилянтів через державний кордон України. Зловмисники за 10 тисяч доларів переправляли своїх клієнтів міжнародним потягом "Чоп-Будапешт" в обхід офіційних проходжень прикордонного та митного контролів.

Про це повідомляє закарпатська Нацполіція.

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Правоохоронці з'ясували, що організував схему 46-річний ужгородець. До злочину він залучив 53-річного спільника та двох виконавців, один з яких неповнолітній. Завдання останнього — офіційно пройти митний та прикордонний контроль і після того, як потяг вирушить з міжнародної станції, — відчинити двері попередньо обумовленого вагона.

Надалі, за схемою зловмисників, ухилянт мав на ходу заскочити до потягу. У цьому йому допомагав інший виконавець. Під час чергової "поїздки" всю групу спіймали "на гарячому".

Вилучені гроші за відправку ухилянтів за кордон. Фото: Нацполіція

У підозрюваних вилучили 10 тисяч доларів, які вони встигли отримали за незаконні послуги. Тепер їх відправили до СІЗО і чекатимуть на суд.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік звернувся до суду через те, що його не випустили за кордон. Він був виключений з військового обліку та їхав на конференцію.

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