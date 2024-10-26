Преступники хитрым способом переправляли уклонистов за границу в Венгрию

Задержанные злоумышленники, отправлявшие уклонистов за границу. Фото: Нацполиция

В Закарпатье сотрудники отдела миграционной полиции в сотрудничестве с ГНСУ ликвидировали новую схему переправки уклонистов через государственную границу Украины. Злоумышленники за 10 тысяч долларов переправляли своих клиентов международным поездом "Чоп-Будапешт" в обход официальных прохождений пограничного и таможенного контроля.

Об этом сообщает закарпатская Нацполиция.

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Правоохранители выяснили, что организовал схему 46-летний ужгородец. К преступлению он привлек 53-летнего сообщника и двух исполнителей, один из которых несовершеннолетний. Задача последнего — официально пройти таможенный и пограничный контроль и после того, как поезд отправится с международной станции, — открыть двери предварительно оговоренного вагона.

В дальнейшем по схеме злоумышленников уклонист должен был на ходу заскочить в поезд. В этом ему помогал другой исполнитель. Во время очередной "поездки" всю группу поймали "на горячем".

Изъятые деньги за отправку уклонистов за границу. Фото: Нацполиция

У подозреваемых изъяли 10 тысяч долларов, которые они успели получить за незаконные услуги. Теперь они отправлены в СИЗО и будут ждать суда.

Напомним, в Закарпатье мужчина обратился в суд из-за того, что его не выпустили за границу. Он был исключен из военного учета и ехал на конференцию.

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