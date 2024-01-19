На Закарпатті кілька груп ухилянтів намагалися нелегально перетнути кордон

Затримання ухилянтів на кордоні. Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники запобігли спробі незаконного перетину кордону кількома групами ухилянтів. Пройти повз прикордонні загони намагалися мешканці кількох областей України.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Затримання ухилянтів на кордоні

Повідомляється, що прикордонні загони "Лужанка" та "Вилок" успішно запобігли чотирьом випадкам незаконного перетину кордону. Спроби незаконно проникнути до Угорщини, оминаючи прикордонні контрольно-пропускні пункти, зробили громадяни з Івано-Франківської, Київської, Дніпропетровської, Вінницької та Волинської областей.

Затримання ухилянтів на кордоні. Фото: ДПСУ

Іншу групу людей, які намагаються незаконно перетнути кордон, затримали прикордонні патрулі підрозділів "Ділове", "Тячів" та "Дякове" на українсько-румунському кордоні.

Проти затриманих осіб було складено адміністративні протоколи про адміністративні правопорушення за "Незаконний перетин або спробу незаконного перетину державного кордону України". Найближчим часом їхні дії будуть розглянуті судом.

Затримання ухилянтів на кордоні. Фото: ДПСУ

Затримання ухилянтів на кордоні. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що біля українсько-угорського кордону співробітниками прикордонного відділу "Вилок" Мукачівського підрозділу було затримано чотирьох чоловіків із надувним човном. Прикордонники виявили їх близько 3:00, коли вони рухалися у напрямку кордону.

Також ми писали, що оперативники Львівського прикордонного загону спільно з поліцією викрили організовану злочинну групу, яка налагодила канал незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Підозрювані переправляли ухилянтів під виглядом водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів.