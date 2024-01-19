На Закарпатье несколько групп уклонистов пытались нелегально пересечь границу

Задержание уклонистов на границе. Фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы несколькими группами уклонистов. Пройти мимо пограничных отрядов пытались жители нескольких областей Украины.

Об этом сообщает ГПСУ.

Читайте также:

Задержание уклонистов на границе

Сообщается, что пограничные отряды "Лужанка" и "Вилок" успешно предотвратили четыре случая незаконного пересечения границы. Попытки незаконно проникнуть в Венгрию, минуя пограничные контрольно-пропускные пункты, предприняли граждане из Ивано-Франковской, Киевской, Днепропетровской, Винницкой и Волынской областей.

Задержание уклонистов на границе. Фото: ГПСУ

Другую группу людей, пытающихся незаконно пересечь границу, задержали пограничные патрули подразделений "Деловое", "Тячев" и "Дьяково" на украинско-румынской границе.

Против задержанных лиц были составлены административные протоколы об административных правонарушениях за "Незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины". В ближайшее время их действия будут рассмотрены судом.

Задержание уклонистов на границе. Фото: ГПСУ

Задержание уклонистов на границе. Фото: ГПСУ

Напомним, что возле украинско-венгерской границы сотрудниками пограничного отдела "Вилок" Мукачевского подразделения были задержаны четверо мужчин с надувной лодкой. Пограничники обнаружили их около 03:00, когда они двигались в направлении границы.

Также мы писали, что оперативники Львовского пограничного отряда совместно с полицией разоблачили организованную преступную группу, которая наладила канал незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин. Подозреваемые переправляли уклонистов под видом водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.