На Закарпатье несколько групп уклонистов пытались нелегально пересечь границу
На Закарпатье пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы несколькими группами уклонистов. Пройти мимо пограничных отрядов пытались жители нескольких областей Украины.
Об этом сообщает ГПСУ.
Задержание уклонистов на границе
Сообщается, что пограничные отряды "Лужанка" и "Вилок" успешно предотвратили четыре случая незаконного пересечения границы. Попытки незаконно проникнуть в Венгрию, минуя пограничные контрольно-пропускные пункты, предприняли граждане из Ивано-Франковской, Киевской, Днепропетровской, Винницкой и Волынской областей.
Другую группу людей, пытающихся незаконно пересечь границу, задержали пограничные патрули подразделений "Деловое", "Тячев" и "Дьяково" на украинско-румынской границе.
Против задержанных лиц были составлены административные протоколы об административных правонарушениях за "Незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины". В ближайшее время их действия будут рассмотрены судом.
Напомним, что возле украинско-венгерской границы сотрудниками пограничного отдела "Вилок" Мукачевского подразделения были задержаны четверо мужчин с надувной лодкой. Пограничники обнаружили их около 03:00, когда они двигались в направлении границы.
Также мы писали, что оперативники Львовского пограничного отряда совместно с полицией разоблачили организованную преступную группу, которая наладила канал незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин. Подозреваемые переправляли уклонистов под видом водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.
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