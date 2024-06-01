На Закарпатті крішнаїти не давали ТЦК мобілізувати свого послідовника

Один з кришнаїтів в приміщенні ТЦК. Фото: скриншот

В Мукачево Закарпатської області працівники ТЦК СП намагалися мобілізувати одного з послідовників-кришнаїтів. Проте його товариші влаштували під приміщенням справжній концерт.

Про це інформує Страна.ua.

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Як стало відомо, військкоми мобілізували одного з чоловіків біля міського санаторію "Сонячна долина", а інші під вікнами ТЦК влаштували справжній концерт. На опублікованих кадрах видно, що працівники центру комплектування ніяк не реагували на інцидент.

Проте згодом стала відома передісторія інциденту. Конфлікт розпочався неподалік від Мукачева, де військкоми намагалися мобілізувати кришнаїтів, і відвезти їх до ТЦК. Розлючені віряни навіть намагалися заблокувати військовий автомобіль, вигукуючи лайку в бік працівників ТЦК.

"Пішов звідси! Ти куди прийшов? Ти кого хочеш забирати? Це ж люди божі! Гуляй звідси", — каже один з перехожих чоловіків військовому, відганяючи його від кришнаїтів.

Зауважимо, що згідно з Законом про мобілізацію уникнути мобілізації через релігійні переконання неможливо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чи будуть мобілізовувати священнослужителів до лав ЗСУ.

Водночас у Львові чоловік прийшов до місцевого ТЦК СП в костюмі жирафа.