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На Закарпатье кришнаиты устроили концерт в помещении ТЦК, чтобы не мобилизовали их друга

1 июня 2024 12:56
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
На Закарпатье кришнаиты не давали ТЦК мобилизовать своего последователя
Один из кришнаитов в помещении ТЦК. Фото: скриншот
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Мукачево Закарпатской области работники ТЦК СП пытались мобилизовать одного из последователей кришнаитов. Однако его товарищи устроили под помещением настоящий концерт.

Об этом информирует Страна.ua.

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Как стало известно, военные мобилизовали одного из мужчин возле городского санатория "Солнечная долина", а другие под окнами ТЦК устроили настоящий концерт. На опубликованных кадрах видно, что работники центра комплектования не реагировали на инцидент.

Однако впоследствии стала известна предыстория инцидента. Конфликт начался неподалеку от Мукачево, где военные пытались мобилизовать кришнаитов и отвезти их в ТЦК. Разъяренные верующие даже пытались заблокировать военный автомобиль, выкрикивая брань в сторону работников ТЦК.

"Пошел отсюда! Ты куда пришел? Ты кого хочешь забирать? Это же люди божьи! Гуляй отсюда", — говорит один из прохожих мужчин военному, отгоняя его от кришнаитов.

Отметим, что согласно Закону о мобилизации, избежать мобилизации из-за религиозных убеждений невозможно.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, будут ли мобилизовывать священнослужителей в ряды ВСУ.

В то же время во Львове мужчина пришел в местный ТЦК СП в костюме жирафа.

Украина
ТЦК и СП
Закарпатье
мобилизация
религия

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