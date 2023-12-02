На Закарпатті працівники ТЦК силоміць витягли водія з вантажівки та відправили на службу

Зупинка вантажівки. Ілюстративне фото: Магнолія-ТВ

У Закарпатській області співробітники ТЦК та СП насильно витягли водія вантажівки з кабіни та відправили на військову службу. Наразі він перебуває у військовій частині в Рівному.

Про це повідомив військовослужбовець Олексій Кушнаренко.

Читайте також:

У коментарі для видання "Цензор.НЕТ" військовий зазначив, що водієм виявився працівник його фермерського господарства, який офіційно там працює.

Що відомо про інцидент

Свій вантаж він перевозив з Рені Одеської області, коли його силою витягнули з кабіни та заштовхали в автобус.

"Зараз він проходить військову підготовку у Рівному і йде служити. Хоча він не ставив за мету ухилятися. Якби йому просто сказали, що, хлопче, через 3 дні тобі з'явитися у ТЦК — питань би не було. Машина дорого коштує, вантаж, відповідальність. Кинути все посеред дороги, коли я тут, на війні. Це ніж у спину... І це робить хто? Мої правоохоронні органи, на які я надіюсь!" — наголосив Кушнаренко.

Що сказали в ТЦК

За словами власника бізнесу, водій встиг до нього подзвонити та повідомити, що його грузять в автобус.

"Я подзвонив у два ТЦК міста Хуст. Там начальник — Жуков Ігор. Вони збрехали, сказали, що немає, а тоді звідти ж хлопця вивезли на навчання. Я тут же написав заяву до поліції. Вони (правоохоронці. — Ред.) знайшли хлопчину, і він тоді о 15:30 вийшов на зв'язок і сказав, що його везуть на навчання у Рівне. Водій родом зі Старобільщини, втік з-під окупації, тут ВПО, стояв на обліку. Так з людиною поступити — як зі скотиною, забрали документи, телефон забрали", — додав український воїн.

Заклик до змін в українській армії

Кушнаренко зазначив, що нині техпаспорт та ключі від вантажівки перебувають у поліцейському відділку, а водій є не єдиним, кого вивезли на військові навчання до Рівного.

"Наше суспільство має бути єдиним, але оце гіркота у душі, і не треба це замовчувати. Це несправедливо. Це безпрєдєл. Ми чим відрізняємося від раші — ми європейська держава. У армії ми ще не побороли совковість, ставлення до людей, я за те, щоб вище керівництво зрозуміло, що треба по-іншому, може, інших людей туди ставити..." — підсумував він.

Скриншот допису з Facebook Олексія Кушнаренка

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування щодо насильницьких дій військових та правоохоронців під час вручення повістки в Одесі. Йдеться про випадок, коли чоловіка призовного віку люди у формі силою посадили в автобус.