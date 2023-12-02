На Закарпатье работники ТЦК силой вытащили водителя из грузовика и отправили на службу

Остановка грузовика. Иллюстративное фото: Магнолия-ТВ

В Закарпатской области сотрудники ТЦК и СП насильно вытащили водителя грузовика из кабины и отправили на военную службу. В настоящее время он находится в военной части в Ровно.

Об этом сообщил военнослужащий Алексей Кушнаренко.

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В комментарии для издания "Цензор.НЕТ" военный отметил, что водителем оказался сотрудник его фермерского хозяйства, который работал там официально.

Что известно об инциденте

Свой груз он перевозил из Рени Одесской области, когда его силой вытащили из кабины и затолкали в автобус.

"Сейчас он проходит военную подготовку в Ривне и идет служить. Хотя он не ставил целью уклоняться. Если бы ему просто сказали, что, парень, через 3 дня тебе появиться в ТЦК — вопросов бы не было. Машина дорого стоит, груз, ответственность. Бросить все посреди дороги, когда я здесь, на войне. Это нож в спину... И это делает кто? Мои правоохранительные органы, на которые я надеюсь!" — подчеркнул Кушнаренко.

Что сказали в ТЦК

По словам владельца бизнеса, водитель успел ему позвонить и сообщить, что его грузят в автобус.

"Я позвонил в два ТЦК города Хуст. Там начальник — Жуков Игорь. Они солгали, сказали, что нет, а тогда оттуда же парня вывезли на учебу. Я тут же написал заявление в полицию. Они (милиционеры. — Ред.) нашли парня и он тогда в 15:30 вышел на связь и сказал, что его везут на учебу в Ровно. Водитель родом из Старобельского района, сбежал из-под оккупации, здесь ВПЛ, стоял на учете. забрали документы, телефон забрали", — добавил украинский воин.

Призыв к переменам в украинской армии

Кушнаренко отметил, что сейчас техпаспорт и ключи от грузовика находятся в полицейском участке, а водитель не единственный, кого вывезли на военные учения в Ровно.

"Наше общество должно быть единым, но это горечь в душе и не надо это замалчивать. Это несправедливо. Это беспредел. Мы чем отличаемся от раши — мы европейское государство. В армии мы еще не побороли совковость, отношение к людям, я за то, чтобы высшее руководство поняло, что надо по-другому, может других людей туда ставить...", — подытожил он.

Скриншот сообщения из Facebook Алексея Кушнаренко

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование по насильственным действиям военных и правоохранителей во время вручения повестки в Одессе. Речь идет о случае, когда мужчину призывного возраста люди в форме силой посадили в автобус.