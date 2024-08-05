На Закарпатті чоловік тричі ухилився від мобілізації — як його покарав суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: "Суспільне"

У Закарпатській області судили чоловіка, який тричі отримував повістку та ухилявся від мобілізації. Свою провину він визнав.

Про це йдеться у вироку Іршавського районного суду Закарпатської області, передає "ТСН".

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Деталі справи

У лютому та квітні цього року чоловік отримував повістки, проте ухилявся від мобілізації. На суді він розповів, що коли отримав повістки, то звернувся до медиків та нібито перебував на стаціонарному лікуванні. Обвинувачений говорив, що "не хоче покидати родину, боїться за своє життя та доглядає за родичем, який має другу групу інвалідності".

Лікарка із Іршавської лікарні зазначила, що чоловік дійсно до неї приходив у квітні.

"Тиск у нього був 90 на 140, з аритмічною частотою скорочень, що могло бути наслідком підняття сходами. Вона оглянула його, підстав для стаціонарного та амбулаторного лікування нею встановлено не було", — йдеться у матеріалах справи.

Дружина фігуранта наголосила, що її чоловік не ухилявся від мобілізації, бо "повинен був бути з дитиною, поки вона була на роботі".

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період). Його засудили до іспитового терміну.