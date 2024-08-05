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На Закарпатье судили мужчину, который трижды уклонился от мобилизации — как его наказали

5 августа 2024 07:46
Виктория Козырь - редактор
На Закарпатье мужчина трижды уклонился от мобилизации — как его наказал суд
Судебное заседание. Иллюстративное фото: "Суспільне"
Виктория Козырь - редактор

В Закарпатской области судили мужчину, который трижды получал повестку и уклонялся от мобилизации. Свою вину он признал.

Об этом говорится в приговоре Иршавского районного суда Закарпатской области, передает "ТСН".

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Детали дела

В феврале и апреле этого года мужчина получал повестки, однако уклонялся от мобилизации. На суде он рассказал, что когда получил повестки, то обратился к медикам и якобы находился на стационарном лечении. Обвиняемый говорил, что "не хочет покидать семью, боится за свою жизнь и ухаживает за родственником, который имеет вторую группу инвалидности". 

Врач из Иршавской больницы отметила, что мужчина действительно к ней приходил в апреле.

"Давление у него было 90 на 140, с аритмичной частотой сокращений, что могло быть следствием поднятия по лестнице. Она осмотрела его, оснований для стационарного и амбулаторного лечения ею установлено не было", — говорится в материалах дела. 

Жена фигуранта подчеркнула, что ее муж не уклонялся от мобилизации, потому что "должен был быть с ребенком, пока она была на работе".

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период). Его приговорили к испытательному сроку.

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Решение суда. Фото: скриншот

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