На Закарпатті судили студента з відстрочкою — чи покарали його

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На Закарпатті судили студента, який мав відстрочку у застосунку "Резерв+". Причиною є те, що чоловік був без паперового військового квитка. Представники територіального центру комплектування виписали йому штраф на 17 тисяч гривень.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Деталі справи

Обвинувачений просив суд визнати протиправними дії ТЦК з притягнення його до відповідальності та накладення на нього штрафу 17 000 грн.

Згідно з положеннями постанови ТЦК, позивач не мав при собі військово-облікового документа.

Однак позивач наголосив, що з 1 червня цього року навчається на стаціонарі, на бакалавра за кордоном у вищій школі внутрішньої безпеки в польському місті Лодзі. А у червні начальником ТЦК видано довідку про надання позивачу відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Проте військовий квиток не був виданий разом із довідкою. За словами начальника та співробітників ТЦК, його повинні були видати у жовтні 2024 року, оскільки для цього потрібен час на виготовлення.

Крім того, позивач має актуальні дані щодо свого військового обов’язку, відображені в застосунку "Резерв+".

Позивач також зазначає, що з 18 червня в Україні запроваджено електронний військово-обліковий документ. Міністерство оборони стверджує, що він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий військовий квиток.

У відкликанні на позов ТЦК зазначив, що позивач порушив вимогу, відповідно до якої чоловіки віком від 18 до 60 років під час мобілізації зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліцейського.

Що вирішив суд

Суддя зазначив, що згідно з постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 559 "Порядок оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов`язаних та резервістів" військово-обліковий документ оформляється та видається:

в електронній формі — засобами електронного кабінету призовника, військовозобов`язаного, резервіста та/або Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та/або Порталу "Дія", зокрема з використанням мобільного додатка "Дія" (у разі технічної реалізації);

у паперовій формі — на бланку.

Суд скасував постанову, винесену начальником ТЦК, а справу про адміністративне правопорушення закрив.

Нагадаємо, у Львові чоловік відмовився від отримання повістки. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Також житель селища Романова в Житомирській області отримав повістку, але не з'явився до ТЦК. За ухилення від військового призову його було притягнуто до кримінальної відповідальності.