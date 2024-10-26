На Закарпатье судили студента с отсрочкой — наказали ли его

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На Закарпатье судили студента, который имел отсрочку в приложении "Резерв+". Причиной является то, что мужчина был без бумажного военного билета. Представители территориального центра комплектования выписали ему штраф на 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Читайте также:

Детали дела

Обвиняемый просил суд признать противоправными действия ТЦК по привлечению его к ответственности и наложению штрафа 17 000 грн.

Согласно положениям постановления ТЦК, истец не имел при себе военно-учетного документа.

Однако истец отметил, что с 1 июня этого года учится на стационаре, на бакалавра за границей в высшей школе внутренней безопасности в польском городе Лодзи. А в июне начальником ТЦК выдана справка о предоставлении истцу отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Однако военный билет не был выдан вместе со справкой. По словам начальника и сотрудников ТЦК, его должны были выдать в октябре 2024 года, поскольку для этого нужно время на изготовление.

Кроме того, истец имеет актуальные данные о своей воинской обязанности, отраженные в приложении "Резерв+".

Истец также отмечает, что с 18 июня в Украине введен электронный военно-учетный документ. Министерство обороны утверждает, что он имеет такую же юридическую силу, как и обычный бумажный военный билет.

В отзыве на иск ТЦК отметил, что истец нарушил требование, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет во время мобилизации обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского.

Что решил суд

Судья отметил, что согласно постановлению Кабмина от 16 мая 2024 г. № 559 "Порядок оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов" военно-учетный документ оформляется и выдается:

в электронной форме — средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны и/или Портала "Дія", в частности с использованием мобильного приложения "Дія" (в случае технической реализации);

в бумажной форме — на бланке.

Суд отменил постановление, вынесенное начальником ТЦК, а дело об административном правонарушении закрыл.

Напомним, во Львове мужчина отказался от получения повестки. В результате этого состоялось судебное заседание.

Также житель поселка Романова в Житомирской области получил повестку, но не явился в ТЦК. За уклонение от военного призыва он был привлечен к уголовной ответственности.