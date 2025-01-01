На Закарпатті судили чоловіка, який здійснював незаконну переправу через кордон

Суд. Фото: Freepik

На Закарпатті 32-річного жителя селища Середнє Ужгородського району засуджено до п’яти років позбавлення волі. Його звинуватили у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

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Чоловік перевіз до кордону 27 військовозобов'язаних

На початку лютого 2024 року у селі Бадалово Берегівського району прикордонники зупинили мікроавтобус Volkswagen Crafter, у якому перебувало 27 військовозобов’язаних чоловіків. Транспортний засіб прямував у бік державного кордону.

За кермом був 32-річний мешканець селища Середнє. За інформацією прокуратури, водій підібрав пасажирів на шляху з Ужгородського до Берегівського району. Щоб уникнути викриття, він наказав чоловікам вимкнути мобільні телефони, а також замінив номерні знаки на мікроавтобусі.

Попри це, під час суду обвинувачений не визнав своєї провини, заявивши, що отримав пропозицію перевезення від невідомої особи через Telegram. За його словами, оплати за це перевезення він так і не отримав.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

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