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На Закарпатье водитель перевез 27 мужчин к границе — судебный иск

1 января 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
В Закарпатье судили мужчину, который осуществлял незаконную переправу через границу
Суд. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

На Закарпатье 32-летний житель поселка Среднее Ужгородского района приговорен к пяти годам лишения свободы. Его обвинили в незаконной переправке мужчин через государственную границу.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

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В начале февраля 2024 года в селе Бадалово Береговского района пограничники остановили микроавтобус Volkswagen Crafter, в котором находились 27 военнообязанных мужчин.

За рулем был 32-летний житель поселка Среднее. По информации прокуратуры, водитель подобрал пассажиров на пути из Ужгородского в Береговский район.

Несмотря на это, во время суда обвиняемый не признал своей вины, заявив, что получил предложение о перевозке от неизвестного лица через Telegram.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в приговоре.

Напомним, в Черновцах судили мужчину, которого разоблачил блогер в пособничестве России.

А в Харькове на скамье подсудимых оказался мужчина, нашедший боеприпасы в подвале дома и оставивший их себе.

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