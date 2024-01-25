Надання додаткових повноважень для ТЦК — реакція Лубінця

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Укрінформ

Омбудсмен Дмитро Лубінець категорично проти надання додаткових повноважень для територіальних центрів комплектування. Він висловив сподівання, що його зауваження будуть враховані.

Про це Дмитро Лубінець сказав в ефірі телемарафону.

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Позиція Лубінця щодо надання додаткових повноважень ТЦК

Лубінець виступив категорично щодо надання додаткових повноважень ТЦК. За його словами, центри комплектування це не військові підрозділи і вони не мають права обмежувати права громадян.

"Це пряме порушення конституції. У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструменти для людей, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити ТЦК, а саме військові", — зазначив Уповноважений ВРУ з прав людини.

Крім того, омбудсман висловив сподівання, що його зауваження візьмуть до уваги.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Лубінець розповів, що не мають права робити працівники ТЦК та СП. Також Новини.LIVE зібрали найгучніші скандали, які пов'язані з ТЦК та СП.

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