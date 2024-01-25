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Надання додаткових повноважень для ТЦК — реакція Лубінця

25 січня 2024 14:16
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Надання додаткових повноважень для ТЦК — реакція Лубінця
Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Укрінформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Омбудсмен Дмитро Лубінець категорично проти надання додаткових повноважень для територіальних центрів комплектування. Він висловив сподівання, що його зауваження будуть враховані.

Про це Дмитро Лубінець сказав в ефірі телемарафону.

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Лубінець виступив категорично щодо надання додаткових повноважень ТЦК. За його словами, центри комплектування це не військові підрозділи і вони не мають права обмежувати права громадян.

"Це пряме порушення конституції. У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструменти для людей, які відмовляються від проходження військової служби, але це точно не можуть робити ТЦК, а саме військові", — зазначив Уповноважений ВРУ з прав людини. 

Крім того, омбудсман висловив сподівання, що його зауваження візьмуть до уваги. 

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Лубінець розповів, що не мають права робити працівники ТЦК та СП. Також Новини.LIVE зібрали найгучніші скандали, які пов'язані з ТЦК та СП.

Додамо, скандальний законопроєкт про посилення мобілізації вже другий тиждень на доопрацюванні. Наразі його норми є протизаконними, а дії представників ТЦК порушують Конституцію України. Про те, як зараз потрібно діяти чоловікам мобілізаційного віку, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару. 

війна
мобілізація
Дмитро Лубінець
законопроєкт
ТЦК та СП
права

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