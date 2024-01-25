Предоставление дополнительных полномочий для ТЦК — реакция Лубинца

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Укринформ

Омбудсмен Дмитрий Лубинец категорически против предоставления дополнительных полномочий для территориальных центров комплектования. Он выразил надежду, что его замечания будут учтены.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал в эфире телемарафона.

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Позиция Лубинца относительно предоставления дополнительных полномочий ТЦК

Лубинец выступил категорически о предоставлении дополнительных полномочий ТЦК. По его словам, центры комплектования — это не военные подразделения и они не имеют права ограничивать права граждан.

"Это прямое нарушение конституции. У нас есть другие органы, которые могут внедрять подобные инструменты для людей, которые отказываются от прохождения военной службы, но это точно не могут делать ТЦК, а именно военные", — отметил Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Кроме того, омбудсмен выразил надежду, что его замечания примут во внимание.

Напомним, что недавно Дмитрий Лубинец рассказал, что не имеют права делать работники ТЦК и СП. Также Новини.LIVE собрали самые громкие скандалы, связанные с ТЦК и СП.

Добавим, скандальный законопроект об усилении мобилизации уже вторую неделю на доработке. В настоящее время его нормы противозаконны, а действия представителей ТЦК нарушают Конституцию Украины. О том, как сейчас, нужно действовать мужчинам мобилизационного возраста, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.