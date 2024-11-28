В Рівненській області судили ухилянта, який намагався дати хабаря поліцейському

Хабар та кайданки. Ілюстративне фото: УНІАН

У Рівненській області винесено вирок чоловікові, який намагався уникнути мобілізації шляхом хабарництва. Він отримав повістку, але намагався "домовитись" з поліцейським.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що обвинувачений отримав повістку до військкомату. Внаслідок цього він звернувся до поліцейського офіцера з пропозицією нелегально виключити його зі списків мобілізації за винагороду в розмірі 1000 доларів США.

Зустріч між обвинуваченим та поліцейським відбулась у селі на території Тернопільської області, де було здійснено передачу коштів.

Під час досудового слідства обвинувачений визнав свою вину та уклав угоду про визнання вини з прокурором.

Що вирішив суд

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (давання хабаря) і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 42 500 гривень. Крім того, обвинувачений отримав вирок за ухилення від мобілізації. Інформація про можливе покарання поліцейського офіцера не розголошується.

Нагадаємо, у Закарпатській області судили чоловіка, який двічі відмовився від мобілізації.

А у Дніпропетровській області судили військовослужбовця, який після відпустки не повернувся у військову частину.