Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Намагався "домовитись" з копом — на Рівненщині судили ухилянта arrow

Намагався "домовитись" з копом — на Рівненщині судили ухилянта

28 листопада 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
В Рівненській області судили ухилянта, який намагався дати хабаря поліцейському
Хабар та кайданки. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Рівненській області винесено вирок чоловікові, який намагався уникнути мобілізації шляхом хабарництва. Він отримав повістку, але намагався "домовитись" з поліцейським. 

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

На суді з'ясувалось, що обвинувачений отримав повістку до військкомату. Внаслідок цього він звернувся до поліцейського офіцера з пропозицією нелегально виключити його зі списків мобілізації за винагороду в розмірі 1000 доларів США.

Зустріч між обвинуваченим та поліцейським відбулась у селі на території Тернопільської області, де було здійснено передачу коштів.

Під час досудового слідства обвинувачений визнав свою вину та уклав угоду про визнання вини з прокурором.

Що вирішив суд

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (давання хабаря) і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 42 500 гривень. Крім того, обвинувачений отримав вирок за ухилення від мобілізації. Інформація про можливе покарання поліцейського офіцера не розголошується.

Нагадаємо, у Закарпатській області судили чоловіка, який двічі відмовився від мобілізації.

А у Дніпропетровській області судили військовослужбовця, який після відпустки не повернувся у військову частину.

суд Рівненська область мобілізація ТЦК та СП судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:30 Хто з українців зможе оформити відстрочку в грудні 2024 — перелік

01:32 Намагався "домовитись" з копом — на Рівненщині судили ухилянта

01:30 У Конотопі мобілізують всіх комунальників — мер міста в розпачі

00:30 У ТЦК вимагають довідку про склад сім'ї — юрист вказав нюанс

00:28 У столиці чутні вибухи — у КОВА пояснили, в чому причина

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

00:01 Шахтар з рекордом Різника програв ПСВ, пропустивши в кінці гри

27 листопада 2024

23:52 Байден не встигне передати Україні решту обіцяної зброї, — WSJ

23:34 ССО "привітали" десант РФ зі святом, взявши в полон — відео

23:30 Тренер Вікторії застеріг всіх від недооцінки київського Динамо

02:30 Хто з українців зможе оформити відстрочку в грудні 2024 — перелік

01:32 Намагався "домовитись" з копом — на Рівненщині судили ухилянта

01:30 У Конотопі мобілізують всіх комунальників — мер міста в розпачі

00:30 У ТЦК вимагають довідку про склад сім'ї — юрист вказав нюанс

00:28 У столиці чутні вибухи — у КОВА пояснили, в чому причина

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

00:01 Шахтар з рекордом Різника програв ПСВ, пропустивши в кінці гри

27 листопада 2024

23:52 Байден не встигне передати Україні решту обіцяної зброї, — WSJ

23:34 ССО "привітали" десант РФ зі святом, взявши в полон — відео

23:30 Тренер Вікторії застеріг всіх від недооцінки київського Динамо

23:03 Переправляли за кордон за 10 тис. дол. — як суд покарав злочинців

Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

Text

00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

27 листопада 2024
Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят