В Ровенской области судили уклоняющегося, который пытался дать взятку полицейскому

Взятка и наручники. Иллюстративное фото: УНИАН

В Ровенской области вынесен приговор мужчине, пытавшемуся избежать мобилизации с помощью взятки. Он получил повестку, но пытался "договориться" с полицейским.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что обвиняемый получил повестку в военкомат. В результате он обратился к полицейскому офицеру с предложением нелегально исключить его из списков мобилизации за вознаграждение в размере 1000 долларов США.

Встреча между обвиняемым и полицейским состоялась в селе на территории Тернопольской области, где была осуществлена передача средств.

В ходе досудебного следствия обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение о признании вины с прокурором.

Что решил суд

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки) и назначил наказание в виде штрафа в размере 42 500 гривен. Кроме того, обвиняемый получил приговор за уклонение от мобилизации. Информация о возможном наказании полицейского офицера не разглашается.

Напомним, в Закарпатской области судили мужчину, который дважды отказался от мобилизации.

А в Днепропетровской области судили военнослужащего, после отпуска не вернувшегося в воинскую часть.