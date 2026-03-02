На Черкащині троє цивільних скоїли напади на представників ТЦК — справу розгляне суд

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: 0532ua

Трьох жителів Черкащини судитимуть за перешкоджання діяльності ЗСУ. Серед обвинувачених двоє чоловіків і жінка.

Про це 27 лютого повідомили в Черкаській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Перше порушення сталося в Черкасах. 50-річний чоловік дістав гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати військовослужбовцям Черкаського РТЦК та СП, які перевіряли його військово-облікові дані. Під затримання в порушника виявили пістолет і три гранати. Ще три гранати, димову шашку і тротил у нього вилучили під час обшуку.

Ще один напад стався на Черкащині. 40-річний чоловік чинив опір представникам військкомату, коли ті перевіряли його документи, а мати порушника вдарила одного з військовослужбовців ножем у спину та руку. З місця злочину порушники втекли, але їх невдовзі затримали.

Що інкримінують фігурантам

50-річного військовозобов'язаного обвинувачують у перешкоджання законній діяльності ЗСУ, незаконному поводженні з бойовими припасами, а також погрозах військовослужбовцям і правоохоронцям. 40-річному зловмиснику інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ, а його матері – ще й завдання легких травм людині. Усім порушниками загрожує ув'язнення — рішення щодо терміну ухвалить суд.

