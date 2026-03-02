Видео
Видео

Главная Мобилизация Двое мужчин и женщина напали на военных ТЦК — ответят перед судом

Двое мужчин и женщина напали на военных ТЦК — ответят перед судом

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 01:03
В Черкасской области трое гражданских напали на представителей ТЦК — их будут судить
Работники ТЦК. Фото иллюстративное: 0532ua

Трех жителей Черкасской области препятствовали работе ВСУ. Всех нарушителей будут судить.

Об этом 27 февраля сообщили в Черкасской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали дела

Первое нарушение произошло в Черкассах. 50-летний мужчина достал гранату, выдернул чеку и начал угрожать военнослужащим Черкасского РТЦК и СП, которые проверяли его военно-учетные данные. При задержании у нарушителя обнаружили пистолет и три гранаты. Еще три гранаты, дымовую шашку и тротил у него изъяли во время обыска.

Еще одно нападение произошло в Черкасской области. 40-летний мужчина оказал сопротивление представителям военкомата, когда те проверяли его документы, а мать нарушителя ударила одного из военнослужащих ножом в спину и руку. С места преступления нарушители скрылись, но их вскоре задержали.

Что инкриминируют фигурантам

50-летнего военнообязанного обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ, незаконном обращении с боевыми припасами, а также угрозах военнослужащим и правоохранителям. 40-летнему злоумышленнику инкриминируют препятствование деятельности ВСУ, а его матери — еще и нанесение легких травм человеку. Всем нарушителями грозит заключение — решение о сроке примет суд.

Напомним, в Одессе чиновница оправдывала вооруженную агрессию РФ. Ее приговорили к двум годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что суд избрал меру пресечения командующему логистики Воздушных сил ВСУ Андрею Украинцу. Фигурант, которого подозревают в присвоении государственных средств при возведении фортификаций, до 25 апреля будет находиться под стражей.

суд нападение мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
