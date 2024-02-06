Нардеп Чернєв оцінив долю законопроєкту про мобілізацію у ВРУ

Заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Фото: УНІАН

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Єгор Чернєв заявив, що парламент може підтримати законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Але політик зауважив, що до документа ще дуже багато запитань.

Про це він розповів в етері телемарафону.

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Чернєв прокоментував долю законопроєкту про мобілізацію

За словами політика, завтра Комітет проведе обговорення законопроєкту про мобілізацію. На ньому ухвалять рішення про подальшу долю документа: його або рекомендуватимуть до першого читання, або будуть визначати його подальшу долю.

Чернєв зауважив, що якщо законопроєкт не винесуть на перше читання, то його відправлять на доопрацювання або взагалі знімуть з розгляду, аби Міноборони отримало можливість запропонувати новий законопроєкт.

"Я думаю, що перше читання він все ж може пройти. Але залишається ще багато питань, які можна вирішити між першим і другим читанням правками до нього. Ми бачимо, що є багато питань до законопроєкту", — сказав Чернєв і додав, що Комітет врахував далеко не всі ініційовані ним пропозиції. Також додав, що з'явилися нові спірні норми, які викликали дискусії у членів Комітету.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які ризики містить в собі новий законопроєкт про мобілізацію. Водночас нардеп від партії "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що у Верховній Раді вчора було зареєстровано альтернативний законопроєкт про мобілізацію.