Нардеп Чернев оценил судьбу законопроекта о мобилизации в ВРУ

Замглавы комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев. Фото: УНИАН

Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки народный депутат Егор Чернев заявил, что парламент может поддержать законопроект о мобилизации в первом чтении. Но политик отметил, что к документу еще очень много вопросов.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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По словам политика, завтра Комитет проведет обсуждение законопроекта о мобилизации. На нем будет принято решение о дальнейшей судьбе документа: его либо будут рекомендовать к первому чтению, либо будут определять его дальнейшую судьбу.

Чернев отметил, что если законопроект не вынесут на первое чтение, то его или отправят на доработку, или вообще снимут с рассмотрения, чтобы Минобороны получило возможность предложить новый законопроект.

"Я думаю, что первое чтение он все же может пройти. Но остается еще много вопросов, которые можно решить между первым и вторым чтением правками к нему. Мы видим, что есть много вопросов к законопроекту", — сказал Чернев и добавил, что Комитет учел далеко не все инициированные им предложения. Также добавил, что появились новые спорные нормы, вызвавшие дискуссии у членов Комитета.

Напомним, ранее мы сообщали какие риски включает в себя новый законопроект о мобилизации. В то же время нардеп от партии "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что в Верховной Раде вчера был зарегистрирован альтернативный законопроект о мобилизации.