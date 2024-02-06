Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Нардеп Чернев оценил судьбу законопроекта о мобилизации в ВРУ arrow

Нардеп Чернев оценил судьбу законопроекта о мобилизации в ВРУ

6 февраля 2024 22:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Нардеп Чернев оценил судьбу законопроекта о мобилизации в ВРУ
Замглавы комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки народный депутат Егор Чернев заявил, что парламент может поддержать законопроект о мобилизации в первом чтении. Но политик отметил, что к документу еще очень много вопросов.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Чернев прокомментировал судьбу законопроекта о мобилизации

По словам политика, завтра Комитет проведет обсуждение законопроекта о мобилизации. На нем будет принято решение о дальнейшей судьбе документа: его либо будут рекомендовать к первому чтению, либо будут определять его дальнейшую судьбу.

Чернев отметил, что если законопроект не вынесут на первое чтение, то его или отправят на доработку, или вообще снимут с рассмотрения, чтобы Минобороны получило возможность предложить новый законопроект.

"Я думаю, что первое чтение он все же может пройти. Но остается еще много вопросов, которые можно решить между первым и вторым чтением правками к нему. Мы видим, что есть много вопросов к законопроекту", — сказал Чернев и добавил, что Комитет учел далеко не все инициированные им предложения. Также добавил, что появились новые спорные нормы, вызвавшие дискуссии у членов Комитета.

Напомним, ранее мы сообщали какие риски включает в себя новый законопроект о мобилизации. В то же время нардеп от партии "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что в Верховной Раде вчера был зарегистрирован альтернативный законопроект о мобилизации.

Верховная Рада
ВСУ
Украина
нардепы
мобилизация
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме