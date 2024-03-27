Нардеп Гончаренко повідомив, коли почнеться демобілізація строковиків

Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: trueua.info

Демобілізаційний процес військовослужбовців за призовом відбудеться з 2 квітня по 31 травня поточного року. Відповідний графік вже ухвалений Верховною Радою України.

Про це повідомив народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі у середу, 27 березня.

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Він зазначив, що згідно з планом, затвердженим для Збройних сил та Державної спецслужби транспорту, демобілізація розпочнеться в квітні і має завершитися в кінці травня.

Гончаренко також уточнив, що демобілізація відбуватиметься поетапно, в залежності від конкретної частини, протягом зазначеного періоду.

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Нагадаємо, що експерти розповіли, як буде відбуватися демобілізація в Україні та хто залишиться на фронті.

Раніше ми писали, що депутат Верховної Ради заявив, що питання демобілізації буде ключовим у майбутньому мобілізаційному законі.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський підписав указ про звільнення строковиків в запас.