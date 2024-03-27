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Нардеп Гончаренко сообщил, когда начнется демобилизация срочников

27 марта 2024 15:11
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Нардеп Гончаренко сообщил, когда начнется демобилизация срочников
Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: trueua.info
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Демобилизационный процесс военнослужащих по призыву состоится со 2 апреля по 31 мая текущего года. Соответствующий график уже принят Верховной Радой Украины.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале в среду, 27 марта.

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Как будет проходить демобилизация срочников

Он отметил, что согласно плану, утвержденному для Вооруженных сил и Государственной спецслужбы транспорта, демобилизация начнется в апреле и должна завершиться в конце мая.

Гончаренко также уточнил, что демобилизация будет происходить поэтапно в зависимости от конкретной части в течение указанного периода.

Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Напомним, что эксперты рассказали, как будет проходить демобилизация в Украине и кто останется на фронте.

Ранее мы писали, что депутат Верховной Рады заявил, что вопрос демобилизации будет ключевым в будущем мобилизационном законе.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас.

Алексей Гончаренко
военные
Европейская Солидарность
демобилизация
срочники

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