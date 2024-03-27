Нардеп Гончаренко сообщил, когда начнется демобилизация срочников
Демобилизационный процесс военнослужащих по призыву состоится со 2 апреля по 31 мая текущего года. Соответствующий график уже принят Верховной Радой Украины.
Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале в среду, 27 марта.
Как будет проходить демобилизация срочников
Он отметил, что согласно плану, утвержденному для Вооруженных сил и Государственной спецслужбы транспорта, демобилизация начнется в апреле и должна завершиться в конце мая.
Гончаренко также уточнил, что демобилизация будет происходить поэтапно в зависимости от конкретной части в течение указанного периода.
Напомним, что эксперты рассказали, как будет проходить демобилизация в Украине и кто останется на фронте.
Ранее мы писали, что депутат Верховной Рады заявил, что вопрос демобилизации будет ключевым в будущем мобилизационном законе.
Также мы сообщали, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас.
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