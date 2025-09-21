Відео
Нардеп Костенко заявив, що мобілізації в Україні покращилась

Нардеп Костенко заявив, що мобілізації в Україні покращилась

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 01:30
Мобілізація в Україні покращилась, заявив нардеп Роман Костенко
Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Мобілізація в Україні стала трохи кращою, ніж півроку тому. Зокрема, в армію набирають половину від того, що необхідно для повноцінного укомплектування бригад.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив секретар комітету ВРУ з питань безпеки Роман Костенко.

Що відбувається з мобілізацією в Україні

За словами Костенка, зараз немає мови про великі контрнаступальні операції, йдеться лише про утримання оборони.

"І ми вже наскільки довели до того, що навіть про створення нових підрозділів мало хто розмовляє, бо відразу з'являються критики, непрофесіонали, говорячи про це. От ми тримаємо на рівні невеличких резервів і утримання позицій", — сказав нардеп.

Також він додав, що мобілізація триває, але над її якістю треба попрацювати. За його версією, ситуація погіршується у зв'язку з тим, що молодь випускають за кордон, а на фронт відправляють старих.

Нагадаємо, днями Костенко заявив, що дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років є неправильним рішенням. Він наголосив, що ці люди потрібні Україні, оскільки б вони могли підтримувати економіку і в майбутньому долучитися до лав ЗСУ.

Також нардеп сказав, що якщо держава буде і далі ухвалювати такі рішення, щоб когось відпускати чи бронювати тисячами, тоді питання демобілізації ніколи вирішено не буде.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
