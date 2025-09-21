Мобилизация в Украине улучшилась, заявил нардеп Роман Костенко

Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Мобилизация в Украине стала немного лучше, чем полгода назад. В частности, в армию набирают половину от того, что необходимо для полноценного укомплектования бригад.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил секретарь комитета ВРУ по вопросам безопасности Роман Костенко.

Реклама

Читайте также:

Что происходит с мобилизацией в Украине

По словам Костенко, сейчас нет речи о крупных контрнаступательных операциях, речь идет лишь об удержании обороны.

"И мы уже насколько довели до того, что даже о создании новых подразделений мало кто разговаривает, потому что сразу появляются критики, непрофессионалы, говоря об этом. Вот мы держим на уровне небольших резервов и удержания позиций", — сказал нардеп.

Также он добавил, что мобилизация продолжается, но над ее качеством надо поработать. По его версии, ситуация ухудшается в связи с тем, что молодежь выпускают за границу, а на фронт отправляют стариков.

Напомним, на днях Костенко заявил, что разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет является неправильным решением. Он отметил, что эти люди нужны Украине, поскольку бы они могли поддерживать экономику и в будущем присоединиться к рядам ВСУ.

Также нардеп сказал, что если государство будет и дальше принимать такие решения, чтобы кого-то отпускать или бронировать тысячами, тогда вопрос демобилизации никогда решен не будет.