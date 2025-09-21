Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Нардеп Костенко заявил, что мобилизации в Украине улучшилась

Нардеп Костенко заявил, что мобилизации в Украине улучшилась

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 01:30
Мобилизация в Украине улучшилась, заявил нардеп Роман Костенко
Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Мобилизация в Украине стала немного лучше, чем полгода назад. В частности, в армию набирают половину от того, что необходимо для полноценного укомплектования бригад.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил секретарь комитета ВРУ по вопросам безопасности Роман Костенко.

Реклама
Читайте также:

Что происходит с мобилизацией в Украине

По словам Костенко, сейчас нет речи о крупных контрнаступательных операциях, речь идет лишь об удержании обороны.

"И мы уже насколько довели до того, что даже о создании новых подразделений мало кто разговаривает, потому что сразу появляются критики, непрофессионалы, говоря об этом. Вот мы держим на уровне небольших резервов и удержания позиций", — сказал нардеп.

Также он добавил, что мобилизация продолжается, но над ее качеством надо поработать. По его версии, ситуация ухудшается в связи с тем, что молодежь выпускают за границу, а на фронт отправляют стариков.

Напомним, на днях Костенко заявил, что разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет является неправильным решением. Он отметил, что эти люди нужны Украине, поскольку бы они могли поддерживать экономику и в будущем присоединиться к рядам ВСУ.

Также нардеп сказал, что если государство будет и дальше принимать такие решения, чтобы кого-то отпускать или бронировать тысячами, тогда вопрос демобилизации никогда решен не будет.

Роман Костенко ВСУ нардепы армия мобилизация война в Украине
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации