Нардеп пояснив, як в Україні відбувається мобілізація чоловіків після 50 років

Військовий. Ілюстративне фото: Новинарня

Народний депутат Федір Веніславський повідомив, що після 50 років на військову службу можуть бути призвані лише ті, хто мають військово-облікові спеціальності. За його словами, розпорядження про призов таких осіб видає Генштаб.

Про це він повідомив в коментарі для LIGA.net.

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Веніславський додав, що на цей момент в Україні діє положення, що дозволяє мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років лише за наявності відповідного розпорядження від Генштабу. Це рішення узгоджується із загальною стратегією військового керівництва країни, зазначив депутат, який є членом парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, згідно із законодавством, існує граничний вік перебування на військовій службі, ознайомитись із ним можна у статті Новини.LIVE.

Також ми писали хто з пенсіонерів може бути мобілізований, а хто має право на звільнення від військової служби.