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Нардеп объяснил, кого могут мобилизовать после 50 лет

26 сентября 2024 00:01
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Нардеп объяснил, как в Украине происходит мобилизация мужчин после 50 лет
Военный. Иллюстративное фото: Новинарня
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Народный депутат Федор Вениславский сообщил, что после 50 лет на военную службу могут быть призваны только имеющие военно-учетные специальности. По его словам, распоряжение о призыве таких лиц выдает Генштаб.

Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

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Вениславский добавил, что в настоящее время в Украине действует положение, позволяющее мобилизацию мужчин в возрасте от 50 до 60 лет только при наличии соответствующего распоряжения от Генштаба. Это решение согласовывается с общей стратегией военного руководства страны, отметил депутат, являющийся членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним, согласно законодательству существует предельный возраст пребывания на военной службе, ознакомиться с ним можно в статье Новини.LIVE.

Также мы писали, кто из пенсионеров может быть мобилизован, а кто имеет право на освобождение от военной службы.

Украина Федор Вениславский Генштаб ВСУ мобилизация народные депутаты

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