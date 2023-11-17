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Нардеп пропонує змінити порядок виплат для поранених строковиків

17 листопада 2023 15:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нардеп пропонує змінити порядок виплат для поранених строковиків
Засідання Кабінету міністрів. Фото: Кабмін
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 17 листопада, народний депутат Олексій Гончаренко подав до Кабміну звернення щодо збільшення виплат для поранених строковиків. Він наголошує, що вони з іншими військовослужбовцями брали таку ж участь у захисті України від окупантів.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у своєму Telegram.

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"Строковики, які отримали інвалідність через поранення при виконанні завдань під час захисту України, мають отримувати справедливу грошову допомогу. Подав відповідне звернення до Кабміну і Міноборони щодо приведення норм відповідних постанов уряду", — йдеться у повідомленні. 

У документі пропонується підвищити одноразову грошову допомогу для строковиків на рівні з іншими військовослужбовцями, бо наразі суми значно відрізняються.

  • Звернення Олексія Гончаренка до Кабміну. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
  • Звернення Олексія Гончаренка до Кабміну. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
  • Звернення Олексія Гончаренка до Кабміну. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
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Відтак, військовослужбовцю (крім строковика), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби, виплачується одноразова допомога у таких розмірах:

  • 1 група інвалідності 400-кратний прожитковий мінімум (1 073 600 грн);
  • 2 група інвалідності 300-кратний прожитковий мінімум (805 200 грн);
  • 3 група  інвалідності 250-кратний прожитковий мінімум (671 000 грн).

В той час коли строковики у разі поранення отримують інші виплати:

  • 1 група інвалідності 120-кратний прожитковий мінімум (322 080 грн);
  • 2 група інвалідності 90-кратний прожитковий мінімум (241 560 грн);
  • 3 група інвалідності 70-кратний прожитковий мінімум (187 880 грн).

"Строковики нарівні з іншими військовослужбовцями брали безпосередню участь у захисті нашої країни від російського окупанта. А тому вони так само мають право на рівний перерахунок одноразової грошової допомоги", — наголосив нардеп. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що робити військовому ЗСУ після поранення та як отримати виплати. 

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