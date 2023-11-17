Нардеп предлагает изменить порядок выплат для раненых срочников

Заседание Кабинета Министров. Фото: Кабмин

Сегодня, 17 ноября, народный депутат Алексей Гончаренко подал в Кабмин обращение по поводу увелечения выплат для раненых срочников. Он отмечает, что они с другими военнослужащими принимали такое же участие в защите Украины от оккупантов.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram.

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"Срочники, получившие инвалидность из-за ранений при выполнении задач во время защиты Украины, должны получать справедливую денежную помощь. Подал соответствующее обращение в Кабмин и Минобороны о приведении норм соответствующих постановлений правительства", — говорится в сообщении.

В документе предлагается повысить единовременную денежную помощь для срочников наравне с другими военнослужащими, поскольку сейчас суммы значительно отличаются.

Обращение Алексея Гончаренко в Кабмин. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Обращение Алексея Гончаренко в Кабмин. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Обращение Алексея Гончаренко в Кабмин. Фото: t.me/oleksiihoncharenko 1/3 _ 3

Так, военнослужащему (кроме срочника), инвалидность которого наступила в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного им во время исполнения обязанностей военной службы, выплачивается единовременная помощь в следующих размерах:

1 группа инвалидности 400-кратный прожиточный минимум (1073600 грн);

2 группа инвалидности 300-кратный прожиточный минимум (805 200 грн);

3 группа инвалидности 250-кратный прожиточный минимум (671000 грн).

В то время как срочники в случае ранения получают другие выплаты:

1 группа инвалидности 120-кратный прожиточный минимум (322 080 грн);

2 группа инвалидности 90-кратный прожиточный минимум (241560 грн);

3 группа инвалидности 70-кратный прожиточный минимум (187880 грн).

"Срочники наравне с другими военнослужащими принимали непосредственное участие в защите нашей страны от российского оккупанта. Поэтому они также имеют право на равный перерасчет единовременной денежной помощи", — подчеркнул нардеп.

Напомним, недавно мы писали, что делать военному ВСУ после ранения и как получить выплаты.