Нардеп розкритикував підходи ТЦК до мобілізації

Центр рекрутингу української армії. Фото архівне: Міноборони України

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що ефективність роботи центрів рекрутингу, які мали б відігравати ключову роль у формуванні мобілізаційного ресурсу, залишається критично низькою. За його словами, ці центри закривають лише 20–25% необхідних обсягів мобілізації, а далі територіальні центри комплектування отримують вказівки "добрати все решта" без жодного якісного відбору.

Про це Юрій Камельчук висловився в ефірі Ранок.LIVE.

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"В ТЦК вказівка на те, щоб добрати все решта. Але, вибачте, що я так називаю, якість їхньої роботи відбору є жахливою, тому що просто беруть всіх підряд. Я останні випадки чув про те, що навіть чоловіків з чотирма і навіть шістьма дітьми забирали без проблем. Або з хворими легенями. Про що мова? Якщо ми інколи бачимо навіть хлопців з протезами, які мають відповідний документ, везуть в ТЦК і кажуть, там розберемося", — висловився нардеп.

Нардеп наголосив, що такий підхід свідчить про безсистемність і дегуманізацію процесу, коли облік людських життів перетворюється на умовну статистику: "Хлопці працюють просто на якийсь рахунок, ну це ж, пробачте, це не рахунок в комп'ютерній грі. Якщо ми правова держава і боремося за збереження нашої нації, то ми маємо відповідно ставитися з повагою до всіх людей і застосовувати інші способи мотивації".

Нагадаємо, дехто з нардепів вважає, що треба розпустити ТЦК по Україні і покласти весь мобілізаційний процес на центри рекрутингу. Зокрема, про це висловлювався Олексій Гончаренко. Також він розповів, які каральні заходи проти працівників ТЦК хочуть узгодити у Верховній Раді, якщо ті порушають законодавство проти військовозобов'язаних.

Тим часом інші посадовці виступають проти розформування ТЦК та переконані, що центри рекрутингу не впораються з обсягом робіт, який їм перепаде у такому випадку.