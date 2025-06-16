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Главная Мобилизация Нардеп раскритиковал работу ТЦК и центров рекрутинга

Нардеп раскритиковал работу ТЦК и центров рекрутинга

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 13:25
Нардеп раскритиковал подходы ТЦК к мобилизации
Центр рекрутинга украинской армии. Фото архивное: Минобороны Украины
Ключові моменти Центры рекрутинга не покрывают реальную мобилизационную потребность

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что эффективность работы центров рекрутинга, которые должны играть ключевую роль в формировании мобилизационного ресурса, остается критически низкой. По его словам, эти центры закрывают лишь 20-25% необходимых объемов мобилизации, а дальше территориальные центры комплектования получают указания "добрать все остальное" без всякого качественного отбора.

Об этом Юрий Камельчук высказался в эфире Ранок.LIVE.

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Центры рекрутинга не покрывают реальную мобилизационную потребность

"В ТЦК указание на то, чтобы добрать все остальные. Но, извините, что я так называю, качество их работы отбора является ужасным, потому что просто берут всех подряд. Я последние случаи слышал о том, что даже мужчин с четырьмя и даже шестью детьми забирали без проблем. Или с больными легкими. О чем речь? Если мы иногда видим, даже ребят с протезами, которые имеют соответствующий документ, везут в ТЦК и говорят, там разберемся",- высказался нардеп.

Нардеп подчеркнул, что такой подход свидетельствует о бессистемности и дегуманизации процесса, когда учет человеческих жизней превращается в условную статистику: "Ребята работают просто на какой-то счет, ну это же, простите, это не счет в компьютерной игре. Если мы правовое государство и боремся за сохранение нашей нации, то мы должны соответственно относиться с уважением ко всем людям и применять другие способы мотивации".

Напомним, некоторые из нардепов считают, что надо распустить ТЦК по Украине и возложить весь мобилизационный процесс на центры рекрутинга. В частности, об этом высказывался Алексей Гончаренко. Также он рассказал, какие карательные меры против работников ТЦК хотят согласовать в Верховной Раде, если те нарушают законодательство против военнообязанных.

Между тем другие чиновники выступают против расформирования ТЦК и убеждены, что центры рекрутинга не справятся с объемом работ, который им перепадет в таком случае.

ВСУ мобилизация ТЦК и СП военнообязанные Рекрутинг
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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