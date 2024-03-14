Нардеп розповів, на який термін демобілізовані отримають відстрочку від служби

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Верховній Раді триває обговорення й розгляд нового законопроєкту про мобілізацію та правок до нього. Серед іншого, громадян турбує питання демобілізації військових, що вже тривалий час перебувають на фронті.

Через який час їх можуть мобілізувати знову розповів народний депутат Олександр Федієнко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Призов демобілізованих військових

За словами депутата, після звільнення у запас строковики отримають відстрочку від мобілізації на 12 місяців.

Водночас до кінця дії воєнного стану ніхто не буде розголошувати інформацію про кількість строковиків, яких звільнять в запас.

"Наскільки я чув, це практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися. Бо є строковики, які виявили бажання підписати контракт і залишитись", — зазначив Федієнко.

Він зауважив, що звільнені строковики після визначеного в законі відповідного терміну — а саме один рік — можуть бути повторно мобілізовані.

Так, з 24 лютого 2022 року в Україні не проводився призов на строкову військову службу — натомість триває мобілізація. Однак особи, які на початок вторгнення перебували на строковій служби, термін якої мав завершитися, продовжують перебувати в лавах армії.

Нагадаємо, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією.

Як розповів нардеп Роман Бабій, військовозобов'язані повинні знати, що їх чекає попереду, коли йдуть служити.

Також у парламенті розповіли, на якому етапі зараз знаходиться законопроєкт про мобілізацію.