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Нардеп рассказал, на какой срок демобилизованные получат отсрочку от службы

14 марта 2024 18:36
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Нардеп рассказал, на какой срок демобилизованные получат отсрочку от службы
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Верховной Раде идет обсуждение и рассмотрение нового законопроекта о мобилизации и правок к нему. Среди прочего граждан беспокоит вопрос демобилизации военных, которые уже длительное время находятся на фронте.

Через какое время их могут мобилизовать снова, рассказал народный депутат Александр Федиенко в эфире телемарафона.

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По словам депутата, после увольнения в запас срочники получат отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.

В то же время до конца действия военного положения никто не будет разглашать информацию о количестве срочников, которые будут уволены в запас.

"Насколько я слышал, это практически все срочники, которые изъявили желание уволиться. Потому что есть такие, которые изъявили желание подписать контракт и остаться", — отметил Федиенко.

Он отметил, что уволенные срочники после определенного в законе соответствующего срока — а именно один год — могут быть повторно мобилизованы.

Так, с 24 февраля 2022 года в Украине не проводился призыв на срочную военную службу, но продолжается мобилизация. Однако лица, которые до начала вторжения находились на службе, срок которой должен был завершиться, продолжают находиться в рядах армии.

Напомним, председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией.

Как рассказал нардеп Роман Бабий, военнообязанные должны знать, что их ждет впереди, когда идут служить.

Также в парламенте рассказали, на каком этапе сейчас находится законопроект о мобилизации.

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мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
демобилизация

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