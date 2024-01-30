Нардеп спрогнозував, чи можуть офіційний "відкуп" внести до закону про мобілізацію

Співробітники ТЦК. Ілюстративне фото: Оболонський ТЦК Києва

Народний депутат від партій "Слуга народу" вважає, що офіційного "відкупу" у новому законопроєкті про мобілізацію не передбачається. За його словами, ні уряд, ні президент не підуть на такий крок.

Про це в інтерв'ю Telegraf повідомив народний депутат Сергій Нагорняк.

Читайте також:

В новому законопроєкті "відкупу" від мобілізації не буде

Нагорняк переконаний, що в проєкті закону про мобілізацію не буде пункту про легальну схему платного ухилення від мобілізації. Йдеться про процес, коли чоловік сплачує до бюджету певну суму і таким чином уникає призову до війська.

"Я думаю, що в основі законопроєкту цього рішення не буде. Ні уряд, ні президент на такий крок не підуть, бо це обурить більшу частину суспільства, яка буде мобілізована і буде змушена йти на фронт. Такий крок говоритиме якраз про несправедливість, про те, що багаті можуть офіційно відкупитися. Хоча ми розуміємо де-факто, що у тих, хто мав ресурс і небажання йти служити і воювати, вони вже сьогодні мають такі документи. Тому їх і потрібно переглянути. Всіх без винятку", — підкреслив нардеп.

Натомість голова Комітету економічного розвитку Дмитро Наталуха не погодився з думкою Нагорняка і вважає, що запровадження легального "відкупу" від мобілізації є важливим кроком. На його думку, якщо таку норму не ухвалити, то чоловіки почнуть ховатися від держави.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Документ направили на розгляд до Верховної Ради України.

Додамо, в Україні тривають обговорення нового законопроєкту про мобілізацію та внесення правок до нього. Водночас народні депутати зможуть ухвалити цей законопроєкт не раніше, аніж у березні.