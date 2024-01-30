Нардеп спрогнозировал, могут ли официальный "откуп" внести в закон о мобилизации

Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: Оболонский ТЦК Киева

Народный депутат от партий "Слуга народа" считает, что официальный "откуп" в новом законопроекте о мобилизации не предусматривается. По его словам, ни правительство, ни президент не пойдут на такой шаг.

Об этом в интервью Telegraf сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.

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В новом законопроекте "откупа" от мобилизации не будет

Нагорняк уверен, что в проекте закона о мобилизации не будет пункта о легальной схеме платного уклонения от мобилизации. Речь идет о процессе, когда мужчина платит в бюджет определенную сумму и таким образом избегает призыва в армию.

"Я думаю, что в основе законопроекта этого решения не будет. Ни правительство, ни президент на такой шаг не пойдут, потому что это возмутит большую часть общества, которая будет мобилизована и будет вынуждена идти на фронт. Такой шаг будет говорить как раз о несправедливости, о том, что богатые могут официально откупиться. Хотя мы понимаем де-факто, что у тех, кто имел ресурс и нежелание идти служить и воевать, они уже сегодня имеют такие документы. Поэтому их и нужно пересмотреть. Все без исключения", — подчеркнул нардеп.

Председатель Комитета экономического развития Дмитрий Наталуха не согласился с мнением Нагорняка и считает, что введение легального "откупа" от мобилизации является важным шагом. По его мнению, если такую норму не принять, мужчины начнут прятаться от государства.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил новый законопроект о мобилизации. Документ был направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Добавим, в Украине продолжаются обсуждения нового законопроекта о мобилизации и внесения правок в него. В то же время народные депутаты смогут принять этот законопроект не раньше, чем в марте.