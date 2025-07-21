Веніславський заявив, що примусової мобілізації людей 60+ не буде

Федір Веніславський. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що примусова мобілізація громадян віком 60 років і старше не передбачена і не буде здійснюватися. За його словами, люди цієї вікової категорії знімаються з військового обліку і перестають бути військовозобов’язаними, тому мобілізувати їх можна лише на добровільних засадах.

Про це Веніславський розповів під час брифінгу у понеділок, 21 липня.

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Ніякої примусової мобілізації людей 60+ бути не може

Веніславський повідомив, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дає змогу громадянам 60+ підписувати контракти на військову службу виключно добровільно.

"60 років означає, що людина знімається з військового обліку, перестає бути військовозобовʼязаним і лише за її добровільною згодою, лише на контрактній основі, вона може продовжити службу, якщо цього будуть потребувати наші Збройні сили", — підкреслив нардеп під час брифінгу.

Він також відзначив, що в оборонному секторі вже працює достатньо фахівців 60+, які виконують важливі специфічні завдання.

Зокрема, деякі з них брали участь у подіях, що, за словами ЗСУ, відбулися вперше в історії. Вікові офіцери володіють унікальними знаннями радянського озброєння, що й нині використовується, і саме це робить їх важливими для оборони країни.

Нагадаємо, що Міністерство культури офіційно визнало критично важливими для галузі діяльність компанії Святослава Вакарчука "Суперсиметрія" та ТОВ "Підпільний стендап". Завдяки цьому представники цих організацій матимуть можливість отримати спеціальне бронювання.

Раніше ми інформували, що Кабінет Міністрів обмежив повноваження обласних військових адміністрацій щодо присвоєння підприємствам статусу критично важливих. Відтепер цей статус можуть отримувати лише установи та організації, які функціонують у визначених галузях діяльності.