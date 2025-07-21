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Главная Мобилизация Нардеп ответил, возможна ли мобилизация украинцев от 60 лет

Нардеп ответил, возможна ли мобилизация украинцев от 60 лет

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 19:54
Никакой принудительной мобилизации людей 60+ быть не может - Вениславский
Федор Вениславский. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что принудительная мобилизация граждан в возрасте 60 лет и старше не предусмотрена и не будет осуществляться. По его словам, люди этой возрастной категории снимаются с воинского учета и перестают быть военнообязанными, поэтому мобилизовать их можно только на добровольных началах.

Об этом Вениславский рассказал во время брифинга в понедельник, 21 июля.

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Никакой принудительной мобилизации людей 60+ быть не может

Вениславский сообщил, что Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет гражданам 60+ подписывать контракты на военную службу исключительно добровольно.

"60 лет означает, что человек снимается с воинского учета, перестает быть военнообязанным и только по его добровольному согласию, только на контрактной основе, он может продолжить службу, если в этом будут нуждаться наши Вооруженные силы", — подчеркнул нардеп во время брифинга.

Он также отметил, что в оборонном секторе уже работает достаточно специалистов 60+, которые выполняют важные специфические задачи.

В частности, некоторые из них участвовали в событиях, которые, по словам ВСУ, произошли впервые в истории. Возрастные офицеры обладают уникальными знаниями советского вооружения, которое и сейчас используется, и именно это делает их важными для обороны страны.

Напомним, что Министерство культуры официально признало критически важными для отрасли деятельность компании Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" и ООО "Подпольный стендап". Благодаря этому представители этих организаций смогут получить специальное бронирование.

Ранее мы информировали, что Кабинет Министров ограничил полномочия областных военных администраций по присвоению предприятиям статуса критически важных. Отныне этот статус могут получать только учреждения и организации, которые функционируют в определенных отраслях деятельности.

Федор Вениславский военный учет мобилизация война в Украине военнообязанные
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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