Мобілізація в Україні — як зменшити кількість СЗЧ

Військовий у громадському транспорті. Ілюстративне фото: Новини Донбасу

В Україні зменшиться кількість військових, які самовільно залишають частину, якщо зміниться підхід до мобілізації. Найкращою альтернативою є рекрутинг.

Про це заявив народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE 15 липня.

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Мазурашу розкритикував нинішній підхід до мобілізації та запропонував альтернативу: не масову мобілізацію, а якісний рекрутинг і технологічне переоснащення армії.

"Лише якісний пошук тих, які реально спроможні, і фізично, і морально, захищати Вітчизну, має дати позитивний результат. А інших, які з різних причин, починаючи від релігійних переконань, не готові йти на військову службу і не готові захищати Вітчизну зі зброєю в руках, використовувати в тилу роботою на економіку", — вважає нардеп.

Нагадаємо, раніше командир "Грузинського легіону" висловився про військових, які пішли в СЗЧ. Він вважає, що їм потрібно дати другий шанс.

Водночас у Міноборони заявили, що військові можуть повернутися із СЗЧ до кінця літа. Відтепер процес повернення став іще простішим, і для цього достатньо звернутися через застосунок "Армія+".