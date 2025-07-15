Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Нардеп відповів, як можна зменшити кількість СЗЧ

Нардеп відповів, як можна зменшити кількість СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 13:21
Мобілізація в Україні — як зменшити кількість СЗЧ
Військовий у громадському транспорті. Ілюстративне фото: Новини Донбасу

В Україні зменшиться кількість військових, які самовільно залишають частину, якщо зміниться підхід до мобілізації. Найкращою альтернативою є рекрутинг. 

Про це заявив народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE 15 липня.

Реклама
Читайте також:

Як зменшити кількість СЗЧ

Мазурашу розкритикував нинішній підхід до мобілізації та запропонував альтернативу: не масову мобілізацію, а якісний рекрутинг і технологічне переоснащення армії.

"Лише якісний пошук тих, які реально спроможні, і фізично, і морально, захищати Вітчизну, має дати позитивний результат. А інших, які з різних причин, починаючи від релігійних переконань, не готові йти на військову службу і не готові захищати Вітчизну зі зброєю в руках, використовувати в тилу роботою на економіку", — вважає нардеп. 

Нагадаємо, раніше командир "Грузинського легіону" висловився про військових, які пішли в СЗЧ. Він вважає, що їм потрібно дати другий шанс. 

Водночас у Міноборони заявили, що військові можуть повернутися із СЗЧ до кінця літа. Відтепер процес повернення став іще простішим, і для цього достатньо звернутися через застосунок "Армія+".

військові мобілізація війна в Україні СЗЧ фронт Георгій Мазурашу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації