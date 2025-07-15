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Главная Мобилизация Нардеп ответил, как можно уменьшить количество СОЧ

Нардеп ответил, как можно уменьшить количество СОЧ

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 13:21
Мобилизация в Украине — как уменьшить количество СОЧ
Военный в общественном транспорте. Иллюстративное фото: Новости Донбасса

В Украине уменьшится количество военных, которые самовольно покидают часть, если изменится подход к мобилизации. Лучшей альтернативой является рекрутинг.

Об этом заявил народный депутат Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE 15 июля.

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Мазурашу раскритиковал нынешний подход к мобилизации и предложил альтернативу: не массовую мобилизацию, а качественный рекрутинг и технологическое переоснащение армии.

"Только качественный поиск тех, кто реально способен и физически, и морально защищать Отечество, должен дать положительный результат. А других, которые по разным причинам, начиная от религиозных убеждений, не готовы идти на военную службу и не готовы защищать Отечество с оружием в руках, использовать в тылу работой на экономику", — считает нардеп.

Напомним, ранее командир "Грузинского легиона" высказался о военных, которые ушли в СОЧ. Он считает, что им нужно дать второй шанс.

В то же время в Минобороны заявили, что военные могут вернуться из СОЧ до конца лета. Отныне процесс возвращения стал еще проще, и для этого достаточно обратиться через приложение "Армия+".

военные мобилизация война в Украине СОЧ фронт Георгий Мазурашу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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