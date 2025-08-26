Відео
Головна Мобілізація Наскільки реальна мобілізація дієтологів — відповідь юристки

Наскільки реальна мобілізація дієтологів — відповідь юристки

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 01:30
Лікарів-дієтологів з відповідним дипломом вишу можуть мобілізувати тільки на медичні посади в ЗСУ, каже юристка
Молоді лікарі. Ілюстративне фото: УНІАН

В умовах мобілізації медичних працівників в Україні виникають питання щодо призову фахівців, чия діяльність не пов'язана з хірургією чи реанімацією. Зокрема, актуальним є питання про можливість мобілізації дієтологів.

Наших колег з РБК-Україна юристка Дар'я Єрьоменко проконсультувала на цю тему.

Читайте також:

Що відомо про мобілізацію дієтологів

За словами юристки, в Україні "дієтолог" не визнається як окрема професія в правовому полі. Це лікарська спеціальність, яка отримується після завершення вищої медичної освіти (ступінь магістра за спеціальністю "Медицина"), проходження інтернатури та отримання відповідного сертифікату лікаря-спеціаліста.

Тобто дієтолог — це лікар, який має додаткову вузьку спеціалізацію.

У випадку позиціювання себе як "дієтолога" без закінчення вищої медичної освіти та отримання відповідних сертифікатів, така особа не є медичним працівником в правовому полі.

Згідно з Указом Президента України, нагадує юристка, громадяни з вищою освітою та ступенем магістра за спеціальностями медичного, фармацевтичного, психологічного та реабілітаційного спрямування не можуть призначатися на військові посади, які не пов’язані з медичною службою, якщо це не відбувається за їхньою добровільною згодою.

Отже, лікар-дієтолог підпадає під категорію "медична освіта" і користується гарантіями, визначеними цим Указом.

Дар’я Єрьоменко наголошує, що лікар-дієтолог (з дипломом вишу, а саме позначкою магістр медицини) може бути мобілізований лише як медичний працівник. А ось дієтолог після курсів мобілізується як звичайний громадянин без будь-яких обмежень щодо посади.

Раніше повідомлялось, що для молодих лікарів, які згодні працювати у віддалених або прифронтових громадах, Мінохорони здоров’я запровадило нові стимули. Мова не тільки про гроші, але й інші формати підтримки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Юлія Свириденко днями повідомила, що оплата праці медиків первинної ланки та екстреної допомоги зросте до 35 000 грн.

медики мобілізація лікарі дієтологи військовозобов'язані
Володимир Козир - Редактор
Автор:
Володимир Козир
