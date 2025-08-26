Видео
Насколько реальна мобилизация диетологов — ответ юриста

Насколько реальна мобилизация диетологов — ответ юриста

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 01:30
Врачей-диетологов с соответствующим дипломом вуза могут мобилизовать только на медицинские должности в ВСУ, говорит юрист
Молодые врачи. Иллюстративное фото: УНИАН

В условиях мобилизации медицинских работников в Украине возникают вопросы относительно призыва специалистов, чья деятельность не связана с хирургией или реанимацией. В частности, актуальным является вопрос о возможности мобилизации диетологов.

Наших коллег из РБК-Украина юрист Дарья Еременко проконсультировала на эту тему.

Читайте также:

Что известно о мобилизации диетологов

По словам юриста, в Украине "диетолог" не признается как отдельная профессия в правовом поле. Это врачебная специальность, которая получается после завершения высшего медицинского образования (степень магистра по специальности "Медицина"), прохождения интернатуры и получения соответствующего сертификата врача-специалиста.

То есть диетолог — это врач, который имеет дополнительную узкую специализацию.

В случае позиционирования себя как "диетолога" без окончания высшего медицинского образования и получения соответствующих сертификатов, такое лицо не является медицинским работником в правовом поле.

Согласно Указу Президента Украины, напоминает юрист, граждане с высшим образованием и степенью магистра по специальностям медицинского, фармацевтического, психологического и реабилитационного направления не могут назначаться на военные должности, не связанные с медицинской службой, если это не происходит по их добровольному согласию.

Итак, врач-диетолог подпадает под категорию "медицинское образование" и пользуется гарантиями, определенными этим Указом.

Дарья Еременко отмечает, что врач-диетолог (с дипломом вуза, а именно отметкой магистр медицины) может быть мобилизован только как медицинский работник. А вот диетолог после курсов мобилизуется как обычный гражданин без каких-либо ограничений по должности.

Ранее сообщалось, что для молодых врачей, которые согласны работать в отдаленных или прифронтовых общинах, Минздрав ввел новые стимулы. Речь не только о деньгах, но и другие форматы поддержки.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко на днях сообщила, что оплата труда медиков первичного звена и экстренной помощи вырастет до 35 000 грн.

медики мобилизация врачи диетологи военнообязанные
Владимир Козырь
Автор:
Владимир Козырь
