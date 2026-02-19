Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Навчання після контракту 18-24 — які пільги надає держава

Навчання після контракту 18-24 — які пільги надає держава

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 12:20
Контракт 18-24 - пільги на навчання контрактників
Дроновод, одна із спеціальностей програми "Контракт 18-24". Фото: 18-24.army.gov.ua

Військовослужбовці, які підписали контракт на військову службу у Збройних силах України за програмою "Контракт 18-24", мають право на пільги на навчання в університетах. Ці пільги для військових після звільнення з лав ЗСУ забезпечують державою у межах відповідних квот.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформували на порталі 18-24.army.gov.ua.

Реклама
Читайте також:

"Контракт 18-24" та пільги для військових

В Україні з 2025 року діє програма "Контракт 18-24".

Згідно із цією програмою, до Збройних сил України залучаються громадяни, які ще не досягли мобілізаційного віку — добровільно, на контрактних умовах.

Військовослужбовці, які підписали угоду в рамках програми "Контракт 18-24", мають право на цілу низку пільг.

У Міністерстві оборони пояснили, що ці пільги розповсюджуються не тільки на сам період військової служби, а і на час після того, як такий контрактник завершить службу в ЗСУ.

Навчання на пільгових умовах

Однією із найважливіших пільг є пільга на навчання для колишніх військовослужбовців, які проходили військову службу за умовами програми "Контракт 18-24".

Ця пільга забезпечує звільненому із ЗСУ контрактнику навчання у закладах вищої освіти у межах квот за кошти держави.

Навчання в університетах оплачується державою. Державні ж структури визначають спеціальності та виші, на які розповсюджуються ці квоти для колишніх військовослужбовців програми "Контракт 18-24".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які неочевидні та маловідомі пільги надаються учасникам бойових дій.

Це, зокрема, ціла низка медичних, транспортних та комунальних пільг, на які можуть розраховувати самі військові зі статусом УБД та їхні родини.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги надаватимуться військовослужбовцям на робочому місці. Ці пільги стосуватимуться як виплат з тимчасової непрацездатності, так і відпусток, основної та додаткової.

вузи ЗСУ пільги контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації