Контракт 18-24 - пільги на навчання контрактників

Дроновод, одна із спеціальностей програми "Контракт 18-24". Фото: 18-24.army.gov.ua

Військовослужбовці, які підписали контракт на військову службу у Збройних силах України за програмою "Контракт 18-24", мають право на пільги на навчання в університетах. Ці пільги для військових після звільнення з лав ЗСУ забезпечують державою у межах відповідних квот.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформували на порталі 18-24.army.gov.ua.

Реклама

Читайте також:

"Контракт 18-24" та пільги для військових

В Україні з 2025 року діє програма "Контракт 18-24".

Згідно із цією програмою, до Збройних сил України залучаються громадяни, які ще не досягли мобілізаційного віку — добровільно, на контрактних умовах.

Військовослужбовці, які підписали угоду в рамках програми "Контракт 18-24", мають право на цілу низку пільг.

У Міністерстві оборони пояснили, що ці пільги розповсюджуються не тільки на сам період військової служби, а і на час після того, як такий контрактник завершить службу в ЗСУ.

Навчання на пільгових умовах

Однією із найважливіших пільг є пільга на навчання для колишніх військовослужбовців, які проходили військову службу за умовами програми "Контракт 18-24".

Ця пільга забезпечує звільненому із ЗСУ контрактнику навчання у закладах вищої освіти у межах квот за кошти держави.

Навчання в університетах оплачується державою. Державні ж структури визначають спеціальності та виші, на які розповсюджуються ці квоти для колишніх військовослужбовців програми "Контракт 18-24".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які неочевидні та маловідомі пільги надаються учасникам бойових дій.

Це, зокрема, ціла низка медичних, транспортних та комунальних пільг, на які можуть розраховувати самі військові зі статусом УБД та їхні родини.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги надаватимуться військовослужбовцям на робочому місці. Ці пільги стосуватимуться як виплат з тимчасової непрацездатності, так і відпусток, основної та додаткової.