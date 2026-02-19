Контракт 18-24 - льготы на обучение контрактников

Дроновод, одна из специальностей программы "Контракт 18-24". Фото: 18-24.army.gov.ua

Граждане до 25 лет могут подписать контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины в рамках программы "Контракт 18-24". После завершения действия контракта эти военнослужащие имеют право уволиться и начать обучение в вузе, государство гарантирует льготы на бесплатное обучение учасников программы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.

Реклама

Читайте также:

"Контракт 18-24" и льготы для военных

В Украине с 2025 года действует программа "Контракт 18-24".

Согласно этой программе, в Вооруженные силы Украины привлекаются граждане, которые еще не достигли мобилизационного возраста — добровольно, на контрактных условиях.

Военнослужащие, подписавшие соглашение в рамках программы "Контракт 18-24", имеют право на целый ряд льгот.

В Министерстве обороны объяснили, что эти льготы распространяются не только на сам период военной службы, а и на время после того, как такой контрактник завершит службу в ВСУ.

Обучение на льготных условиях

Одной из важнейших льгот является льгота на обучение для бывших военнослужащих, проходивших военную службу по условиям программы "Контракт 18-24".

Эта льгота обеспечивает уволенному из ВСУ контрактнику обучение в учреждениях высшего образования в пределах квот за счет государства.

Обучение в университетах оплачивается государством. Государственные же структуры определяют специальности и вузы, на которые распространяются эти квоты для бывших военнослужащих программы "Контракт 18-24".

Напомним, мы ранее писали о том, какие неочевидные и малоизвестные льготы предоставляются участникам боевых действий.

Это, в частности, целый ряд медицинских, транспортных и коммунальных льгот, на которые могут рассчитывать сами военные со статусом УБД и их семьи.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы будут предоставляться военнослужащим на рабочем месте. Эти льготы будут касаться как выплат по временной нетрудоспособности, так и отпусков, основного и дополнительного.