Контракт 18-24 - льготы на обучение контрактников

Контракт 18-24 — льготы на обучение в вузах после службы
Граждане до 25 лет могут подписать контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины в рамках программы "Контракт 18-24". После завершения действия контракта эти военнослужащие имеют право уволиться и начать обучение в вузе, государство гарантирует льготы на бесплатное обучение учасников программы.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.
"Контракт 18-24" и льготы для военных
В Украине с 2025 года действует программа "Контракт 18-24".
Согласно этой программе, в Вооруженные силы Украины привлекаются граждане, которые еще не достигли мобилизационного возраста — добровольно, на контрактных условиях.
Военнослужащие, подписавшие соглашение в рамках программы "Контракт 18-24", имеют право на целый ряд льгот.
В Министерстве обороны объяснили, что эти льготы распространяются не только на сам период военной службы, а и на время после того, как такой контрактник завершит службу в ВСУ.
Обучение на льготных условиях
Одной из важнейших льгот является льгота на обучение для бывших военнослужащих, проходивших военную службу по условиям программы "Контракт 18-24".
Эта льгота обеспечивает уволенному из ВСУ контрактнику обучение в учреждениях высшего образования в пределах квот за счет государства.
Обучение в университетах оплачивается государством. Государственные же структуры определяют специальности и вузы, на которые распространяются эти квоты для бывших военнослужащих программы "Контракт 18-24".
