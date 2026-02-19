Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Контракт 18-24 — льготы на обучение в вузах после службы

Контракт 18-24 — льготы на обучение в вузах после службы

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 12:20
Контракт 18-24 - льготы на обучение контрактников
Дроновод, одна из специальностей программы "Контракт 18-24". Фото: 18-24.army.gov.ua

Граждане до 25 лет могут подписать контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины в рамках программы "Контракт 18-24". После завершения действия контракта эти военнослужащие имеют право уволиться и начать обучение в вузе, государство гарантирует льготы на бесплатное обучение учасников программы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале 18-24.army.gov.ua.

Реклама
Читайте также:

"Контракт 18-24" и льготы для военных

В Украине с 2025 года действует программа "Контракт 18-24".

Согласно этой программе, в Вооруженные силы Украины привлекаются граждане, которые еще не достигли мобилизационного возраста — добровольно, на контрактных условиях.

Военнослужащие, подписавшие соглашение в рамках программы "Контракт 18-24", имеют право на целый ряд льгот.

В Министерстве обороны объяснили, что эти льготы распространяются не только на сам период военной службы, а и на время после того, как такой контрактник завершит службу в ВСУ.

Обучение на льготных условиях

Одной из важнейших льгот является льгота на обучение для бывших военнослужащих, проходивших военную службу по условиям программы "Контракт 18-24".

Эта льгота обеспечивает уволенному из ВСУ контрактнику обучение в учреждениях высшего образования в пределах квот за счет государства.

Обучение в университетах оплачивается государством. Государственные же структуры определяют специальности и вузы, на которые распространяются эти квоты для бывших военнослужащих программы "Контракт 18-24".

Напомним, мы ранее писали о том, какие неочевидные и малоизвестные льготы предоставляются участникам боевых действий.

Это, в частности, целый ряд медицинских, транспортных и коммунальных льгот, на которые могут рассчитывать сами военные со статусом УБД и их семьи.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы будут предоставляться военнослужащим на рабочем месте. Эти льготы будут касаться как выплат по временной нетрудоспособности, так и отпусков, основного и дополнительного.

вузы ВСУ льготы контракт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации