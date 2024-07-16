Відстрочка для учнів та студентів, чи дає таке право вечірня школа

Навчання у вечірній школі — чи дає воно право на відстрочку
Військовозобов’язані громадяни, які навчаються у вечірній школі, не мають права на відстрочку від мобілізації в особливих умовах. Таке право надається тільки тим, хто навчається на денній чи змішаній формі, але не на вечірній.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Умови відстрочки для учнів та студентів
Під час дії воєнного стану та після оголошення загальної мобілізації в Україні надають відстрочку від призову тим військовозобов’язаним громадянам, які є учнями чи студентами різних освітніх закладів.
Втім, відстрочка надається не усім людям, які є частиною освітнього процесу. Існує дві головні вимоги до учнів/студентів. Перша — це послідовність освіти, тобто кожен наступний освітній рівень, на якому навчається військовозобов’язаний, має бути вищим за попередній. Тож неможливо після магістратури на одній спеціальності вступити у магістратуру на іншій — і отримати відстрочку.
Чи надає відстрочку навчання у вечірній школі
Другою умовою є форма навчання — вона може бути або денною, або змішаною.
А от вечірня школа, у якій часто здобувають освіту уже дорослі люди, не є таким освітнім закладом, який надає право на відстрочку.
Тож усі військовозобов’язані громадяни, які навчаються у вечірній школі, підлягають мобілізації на загальних підставах.
Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.
Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.
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