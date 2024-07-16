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Навчання у вечірній школі — чи дає воно право на відстрочку

16 липня 2024 19:42
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для учнів та студентів, чи дає таке право вечірня школа
На занятті у вечірній школі. Фото: "Трибуна Бровари"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни, які навчаються у вечірній школі, не мають права на відстрочку від мобілізації в особливих умовах. Таке право надається тільки тим, хто навчається на денній чи змішаній формі, але не на вечірній.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Умови відстрочки для учнів та студентів

Під час дії воєнного стану та після оголошення загальної мобілізації в Україні надають відстрочку від призову тим військовозобов’язаним громадянам, які є учнями чи студентами різних освітніх закладів.

Втім, відстрочка надається не усім людям, які є частиною освітнього процесу. Існує дві головні вимоги до учнів/студентів. Перша — це послідовність освіти, тобто кожен наступний освітній рівень, на якому навчається військовозобов’язаний, має бути вищим за попередній. Тож неможливо після магістратури на одній спеціальності вступити у магістратуру на іншій — і отримати відстрочку.

Чи надає відстрочку навчання у вечірній школі

Другою умовою є форма навчання — вона може бути або денною, або змішаною.

А от вечірня школа, у якій часто здобувають освіту уже дорослі люди, не є таким освітнім закладом, який надає право на відстрочку.

Тож усі військовозобов’язані громадяни, які навчаються у вечірній школі, підлягають мобілізації на загальних підставах.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.

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