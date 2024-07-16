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Обучение в вечерней школе — дает ли оно право на отсрочку

16 июля 2024 19:42
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для учащихся и студентов, дает ли такое право вечерняя школа
На занятии в вечерней школе. Фото: "Трибуна Бровари"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане, обучающиеся в вечерней школе, не имеют права на отсрочку от мобилизации в особых условиях. Такое право предоставляется только тем, кто учится в дневной или смешанной форме, но не на вечерней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Условия отсрочки для учащихся и студентов

Во время действия военного положения и после объявления общей мобилизации в Украине предоставляют отсрочку от призыва военнообязанным гражданам, которые являются учениками или студентами различных образовательных учреждений.

Впрочем, отсрочка предоставляется не всем людям, являющимся частью образовательного процесса. Существует два основных требования к учащимся/студентам. Первая — это последовательность образования, то есть каждый последующий образовательный уровень, на котором учится военнообязанный, должен быть выше предыдущего. Поэтому невозможно после магистратуры по одной специальности поступить в магистратуру по другой — и получить отсрочку.

Предоставляет ли отсрочку обучение в вечерней школе

Вторым условием является форма обучения — она может быть либо дневной, либо смешанной.

А вот вечерняя школа, в которой часто получают образование уже взрослые люди, не является таким образовательным учреждением, которое дает право на отсрочку.

Все военнообязанные граждане, которые учатся в вечерней школе, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.

Добавим, ряд университетов придумал схему, как предотвратить использование высшего образования студентами как способ уклониться от мобилизации. Да, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.

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