Зниклі безвісти військові - визнання зниклих загиблими

Українські військові. Фото: ukr.radio

Якщо військовослужбовець Збройних сил України був визнаний зниклим безвісти, його близькі родичі згодом можуть подати до суду заяву також і про визнання цієї особи померлою. Це потрібно саме рідні для вирішення низки юридичних питань.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.

Зниклий безвісти чи померлий

Військовослужбовці Збройних сил України, які в процесі бойових дій імовірно потрапили у полон чи залишили розташування свого підрозділу у невідомому напрямку — отримують офіційний статус "зниклий безвісти".

До юристів звернулася громадянка, чоловік якої, будучи військовослужбовцем, був визнаний зниклим безвісти.

Жінка поцікавилася, чи потрібно їй іти в суд з позовною заявою щодо оголошення чоловіка померлим.

Громадянка уточнила у юристів, навіщо їй потрібен цей офіційний крок.

Навіщо родичам зниклого безвісти потрібне рішення суду

Юрист Андрій Брильов, коментуючи цю ситуацію, пояснив — рішення суду про визнання зниклого безвісти військовослужбовця померлим потрібно саме його рідні.

"Адже, якщо людину визнають зниклою безвісти, юридично вона все ще жива", — підкреслив юрист.

Тож, за словами Брильова, такий статус створює низку проблем близьким родичам військового.

"Відтак не може йти мова про оформлення спадщини, призначення пенсії по втраті годувальника, оформлення одноразової виплати за загибель військовослужбовця", — наголосив правник.

