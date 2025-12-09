Видео
Зачем родственникам пропавшего воина надо идти в суд

Зачем родственникам пропавшего воина надо идти в суд

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 15:25
Пропавшие без вести военные - признание пропавших без вести погибшими
Украинские военные. Фото: ukr.radio

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины был признан пропавшим без вести, его близкие родственники впоследствии могут подать в суд заявление также и о признании этого лица умершим. Это нужно именно родственникам для решения ряда юридических вопросов.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брилев.

Читайте также:

Пропавший без вести или умерший

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые в процессе боевых действий предположительно попали в плен или оставили расположение своего подразделения в неизвестном направлении — получают официальный статус "пропавший без вести".

К юристам обратилась гражданка, муж которой, будучи военнослужащим, был признан пропавшим без вести.

Женщина поинтересовалась, нужно ли ей идти в суд с исковым заявлением об объявлении мужа умершим.

Гражданка уточнила у юристов, зачем ей нужен этот официальный шаг.

Зачем родственникам пропавшего без вести нужно решение суда

Юрист Андрей Брылев, комментируя эту ситуацию, объяснил — решение суда о признании пропавшего без вести военнослужащего умершим нужно именно его родным.

"Ведь, если человека признают пропавшим без вести, юридически он все еще жив", — подчеркнул юрист.

Поэтому, по словам Брилева, такой статус создает ряд проблем близким родственникам военного.

"Поэтому не может идти речь об оформлении наследства, назначении пенсии по потере кормильца, оформлении единовременной выплаты за гибель военнослужащего", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки признания пропавших без вести военных умершими через суд.

Добавим, мы сообщали о том, какие существуют льготы для семей пропавших без вести военнослужащих

суд ВСУ пропавшие без вести военнослужащие погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
