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Не готуються воювати, хоча будуть — боєць ЗСУ про мобілізованих

8 листопада 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Боєць ЗСУ вважає, що військовозобов'язані мають заздалегідь готуватись до бойових дій
Мобілізовані військовозобов'язані. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські чоловіки, яких зараз мобілізують для війни проти російських окупантів зовсім для цього не підходять. Мобілізацію в України не можна назвати успішною через декілька причин. 

Про це в інтерв'ю ТСН заявив командир взводу БПЛА 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України на псевдонім "Чилі".

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За його словами, чоловіки мобілізаційного віку прекрасно розуміють, що в будь-який момент можуть опинитись на полі бою, але нічого не роблять для того, щоб підготуватись чи навчитись основних навичок. 

"Вони знають закон і розуміють, що не мають трьох дітей для відстрочки. Але все ж сподіваються на якесь чудо. В результаті вони опиняються у штурмових підрозділах, отримують поранення і скаржаться", — зауважує військовий.

Він рекомендує тим, хто підлягає мобілізації, заздалегідь знайти для себе підходящий підрозділ.

"На війні багато професій, не всі з них пов'язані з боями в окопах. Існує безліч інших сфер, таких як медіа чи дешифрування, де люди можуть бути корисними та отримувати дохід без необхідності брати участь у штурмах", — поділився "Чилі".

За його словами, є випадки, коли люди скаржаться на різке примусове залучення до бойових дій.

"Наприклад, був знайомий, якого піймали, і вже наступного дня він опинився на передовій. Особисто я таких випадків не знаю, але можливо таке трапляється. Проблема в тому, що люди часто не дбають про своє майбутнє і дозволяють обставинам вирішити за них. Якщо ти сам не визначиш свою долю, це зробить хтось інший", — наголошує військовий.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка різниця є між мобілізованим, добровольцем та контрактником.

Додамо, у ТЦК пояснювали, яка буває альтернатива мобілізації у воєнний час.

ТЦК та СП військовозобов'язані фронт мобілізація війна в Україні

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